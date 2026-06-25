Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев обвинил власти Кишинева в том, что Запад превратил их в «марионеточный режим», используемый против России.

«Россия извлекла из этого урок из собственного опыта после распада СССР и последовавшего за этим временного, как оказалось, потепления отношений с Западом. В тот период, под прикрытием красивых слов о желании партнерства с нашей страной, НАТО фактически приблизилось к нашим границам. Альянс использовал марионеточные режимы как инструмент против России. Так было с Грузией, так было с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, то же самое происходит сейчас с Молдовой и даже, к сожалению, с Арменией», — сказал Медведев, цитирует Digi24.ro, пишет deschide.md

Заявления были сделаны на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.