Медведев после падения дрона на дом в Румынии: "Завалите хлебало. Это пока цветочки".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился грубой тирадой в адрес Европейского союза после того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, сообщает themoscowtimes.com

Среди прочего он назвал страны ЕС «участниками войны» против России и пообещал, что подобные инциденты на территории Европы будут продолжаться. «Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства — прямые участники войны с Россией. Да, они воюют руками бандеровцев, но какая нам разница?», — написал Медведев.

Он добавил, что «европейские БПЛА, запчасти к ним, иное вооружение, не говоря уже о разведданных, каждый день принимают участие в атаках на нашу страну», а за «теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани». «Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идёт война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!», — резюмировал зампред Совбеза.

Инцидент, спровоцировавший очередной припадок ярости Медведева, произошёл минувшей ночью. Российский беспилотник врезался в жилую многоэтажку на востоке Румынии. По данным местных властей, в квартире на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали два человека — в том числе 14-летний подросток. После удара представители НАТО приняли решение провести экстренное заседание, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

«Россия переходит очередную черту в своей агрессивной войне», — написал Стубб в X. С осуждением выступили и другие лидеры стран НАТО и Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «готов защищать каждый дюйм территории союзников» и продолжит наращивать «готовность к сдерживанию» от дронов. Действия России он назвал «безрассудными».