29 Мая 2026, 08:10
Молдова готовит новые инвестиционные проекты с участием ЕС

На инвестиционной конференции ЕС–Молдова, которая состоится 4 июня, ожидаются новые объявления о проектах и инвестициях в сектора, считающиеся стратегическими для экономики.

Министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску заявил, что власти представят новые инвестиционные проекты, основанные на нескольких инструментах, которые уже доказали свою эффективность, сообщает tvrmoldova.md

«Самое важное — мы объявим об инвестициях в Республику Молдова на основе нескольких инструментов, которые лежали в основе наших успехов. Также мы сделаем заявления о сотрудничестве с банками и международными финансовыми структурами и запустим трёхсторонние инвестиционные проекты. Третий инструмент — инвестиционный фонд, который нам удалось привлечь начиная с ноября–декабря прошлого года, фактически завершив обсуждения для объявлений 4 июня», — заявил Осмокеску.

Конференция, которая пройдёт 4 июня в Кишинёве, организована после призыва Европейской комиссии инвестировать в Республику Молдова. На этот призыв уже поступило 45 проектных предложений.

Мероприятие организуют правительство Молдовы и Европейская комиссия в рамках Плана роста ЕС для Молдовы, объём которого оценивается до 1,9 миллиарда евро на период 2025–2027 годов.

Конференцию откроют президент Майя Санду, премьер-министр Республики Молдова Александру Мунтяну и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

