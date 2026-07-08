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omniapres
8 Июля 2026, 16:02
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Евродепутат: Молдова на много шагов опережает Украину на пути в ЕС

Евродепутат Джорджиана Теодореску считает, что Республика Молдова должна двигаться к вступлению в Европейский союз по собственному пути, независимо от Украины.

Евродепутат: Молдова на много шагов опережает Украину на пути в ЕС.
Евродепутат: Молдова на много шагов опережает Украину на пути в ЕС.

По ее словам, каждая страна-кандидат должна оцениваться исходя из собственного прогресса в выполнении критериев вступления, а процесс евроинтеграции Молдовы не должен зависеть от ситуации в Украине, пишет omniapres.md

«Второй вариант — это непосредственно вступление, которое должно происходить по собственному графику, независимо от Украины. У Молдовы свой путь и свои темпы выполнения условий для вступления в ЕС, поэтому нет никаких оснований рассматривать ее в одном пакете с Украиной», — заявила Джорджиана Теодореску.

Евродепутат отметила, что Украина по-прежнему находится в состоянии войны и имеет спорные территории, что, по ее мнению, не позволяет говорить о полноценном вступлении страны в ЕС на данном этапе. В то же время она считает, что Молдова продвинулась в процессе европейской интеграции значительно дальше.

«Молдова опережает Украину на много шагов и, соответственно, находится гораздо ближе к вступлению в Европейский союз», — подчеркнула Джорджиана Теодореску.

Источник
omniapres
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