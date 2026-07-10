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tvrmoldova.md logotvrmoldova
10 Июля 2026, 20:16
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Молдова запросила у ЕС новый транш в размере 191,5 млн евро после проведения реформ

Молдова выполнила более 90% реформ, запланированных на первое полугодие 2026 года в рамках Плана роста, согласованного с Европейским союзом.

Молдова запросила у ЕС новый транш в размере 191,5 млн евро после проведения реформ.
Молдова запросила у ЕС новый транш в размере 191,5 млн евро после проведения реформ.

Теперь власти намерены запросить третий транш финансирования по Механизму реформ и роста в размере до 191,5 млн евро, сообщает tvrmoldova.md

Как сообщает правительство, выполнены 18 из 20 реформ, предусмотренных на первые шесть месяцев года, что составляет более 90% взятых на себя обязательств. В 2025 году уровень реализации реформ достигал 93%.

Полугодовой отчет о выполнении условий для получения финансирования и запрос на перечисление третьего транша были утверждены Межведомственным комитетом по стратегическому планированию под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Евгения Осмокеску.

Общая сумма запрашиваемого транша составляет 191,5 млн евро. Из них около 157 млн евро будут перечислены после положительной оценки Европейской комиссии, а оставшаяся часть уже была предоставлена ранее в качестве предварительного финансирования.

Проведенные реформы касаются энергетической безопасности, цифровизации государственных услуг, борьбы с коррупцией, защиты окружающей среды, обеспечения академической добросовестности и поддержки бизнеса.

В энергетическом секторе были запущены программы Casa Verde и Crestem IMM, направленные на поддержку инвестиций в системы хранения энергии для домохозяйств и предприятий. Также правительство утвердило меры по укреплению безопасности поставок природного газа и нефтепродуктов.

Власти также сообщили о прогрессе в интеграции рынка роуминга с Европейским союзом, расширении интернет-инфраструктуры и усилении механизмов предотвращения коррупции и финансовых преступлений. В сфере экологии начала работу платформа EcoAlert, предназначенная для сообщений об экологических проблемах.

Помимо реформ, План роста предусматривает крупные инфраструктурные инвестиции. Сейчас реализуются четыре проекта:

- строительство Региональной больницы в Бельцах стоимостью 117 млн евро;

- программа повышения энергоэффективности более чем 40 общественных зданий стоимостью 103,4 млн евро;

- модернизация 20 школ в рамках сети модельных учебных заведений стоимостью 51,7 млн евро;

- реконструкция около 134 км национальных дорог R7 и M3 стоимостью 232,1 млн евро.

Кроме того, правительство готовит еще пять приоритетных проектов на 2026 год, касающихся профессионально-технического образования, водоснабжения и ирригации, развития сельского хозяйства и садоводства, туризма и культурного наследия.

Во втором полугодии 2026 года запланировано еще 40 реформ, выполнение которых позволит привлечь дополнительное финансирование в размере около 380,8 млн евро. На 2027 год предусмотрено 67 реформ общей стоимостью 593,4 млн евро.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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