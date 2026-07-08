Марта Кос: Призываю ускорить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала как можно скорее открыть все переговорные кластеры в рамках процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз.

По ее словам, страна демонстрирует впечатляющие темпы проведения реформ, а поддержка Молдовы является инвестицией в более сильную, безопасную и единую Европу, передает rupor.md

Выступая на пленарном заседании Европейского парламента во время обсуждения докладов по Молдове, Украине и Сербии, Марта Кос отметила, что республика успешно противостоит иностранному вмешательству и гибридным угрозам, последовательно продвигаясь по пути европейской интеграции.

«Поддержка Республики Молдова — это инвестиция в более сильную, безопасную и единую Европу. За последние годы мы увидели страну, которая выбрала европейский путь и движение к членству в Европейском союзе. Этот суверенный выбор заслуживает нашей полной поддержки», — заявила еврокомиссар.

Она также подчеркнула успехи Молдовы в реализации Плана роста. По словам Марты Кос, уровень выполнения обязательств достиг 93%, что является лучшим показателем среди всех стран-кандидатов, участвующих в аналогичных программах.

В то же время еврокомиссар отметила, что Молдове необходимо продолжить реформы, прежде всего в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и экономического управления, поскольку именно они являются ключевыми условиями для открытия новых переговорных глав.

Напомним, первый переговорный кластер «Основополагающие ценности» был открыт 15 июня 2026 года в Люксембурге. Кроме того, сегодня вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов сообщила, что Молдова получила приглашение представить переговорную позицию по кластеру №6 «Внешние отношения».