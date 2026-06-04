Марта Кос об указе Путина: Россия нервничает из-за европейского курса Кишинёва.

«Это показывает, что российские власти видят прогресс Республики Молдова на европейском пути, и это вызывает у них нервозность. Мы приветствуем усилия молдавских властей по продвижению евроинтеграции, поскольку она приносит стране не только стабильность, но и безопасность для всех граждан», — заявила Кос в интервью TVR Moldova.

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровского региона. Согласно документу, проживающие на левом берегу Днестра иностранцы и лица без гражданства старше 18 лет смогут получить российский паспорт без обязательного пятилетнего проживания в России, а также без экзаменов по русскому языку, истории и законодательству.

Власти Молдовы отреагировали на решение Москвы, призвав жителей Приднестровья к осторожности. В Бюро по реинтеграции подчеркнули, что решения, принимаемые иностранными государствами, не имеют юридической силы на территории Республики Молдова.

В ведомстве также заявили, что Кишинёв продолжит последовательно продвигать процесс реинтеграции страны, основываясь на принципах суверенитета и территориальной целостности государства.