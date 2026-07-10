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deschide.md logodeschide
10 Июля 2026, 16:58
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Все страны ЕС поддержали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Молдовы

Все 27 государств — членов Европейского союза единогласно одобрили общую переговорную позицию с Республикой Молдова по Кластеру 6 «Внешние отношения».

Все страны ЕС поддержали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Молдовы.
Все страны ЕС поддержали открытие шестого кластера переговоров о вступлении Молдовы.

Соответствующее решение открывает путь к началу нового этапа переговоров о вступлении страны в ЕС, передает deschide.md

Как сообщила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов, третья Межправительственная конференция Молдова — Европейский союз состоится 14 июля в Брюсселе. В ходе встречи будет официально открыт переговорный процесс по Кластеру 6.

По словам Герасимов, принятое решение подтверждает, что Республика Молдова продолжает продвигаться по пути евроинтеграции на основе собственных достижений и пользуется единогласной поддержкой всех государств — членов Европейского союза.

Новый этап переговоров станет продолжением процесса, начатого в середине июня, когда Молдова и Украина официально открыли переговоры по первому кластеру — «Основополагающие ценности». Тогда Европейская комиссия также рекомендовала до конца года открыть переговоры по оставшимся пяти кластерам.

Открытие переговоров по Кластеру 6 считается очередным шагом в реализации дорожной карты вступления Республики Молдова в Европейский союз.

Источник
deschide.md logodeschide
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