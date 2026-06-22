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Infotag.md logoInfotag
22 Июня 2026, 16:46
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Кошта: Республика Молдова заслуживает как можно скорее присоединиться к ЕС

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что «Республика Молдова заслуживает как можно скорее присоединиться к Европейскому союзу».

Кошта: Республика Молдова заслуживает как можно скорее присоединиться к ЕС.
Кошта: Республика Молдова заслуживает как можно скорее присоединиться к ЕС.

Об этом он заявил в понедельник на открытии второго саммита ЕС – Молдова, который проходит  в Брюсселе, передает infotag.md

«Приветствую вас в Брюсселе на втором саммите ЕС – Республика Молдова. Поздравляю вас с проделанной работой. На прошлой неделе мы открыли переговоры по первому кластеру. Теперь нужно работать больше и быстрее, чтобы открыть все остальные кластеры, поскольку для нас главным приоритетом является расширение в сторону Молдовы и, конечно, никто не сомневается, что вы заслуживаете как можно скорее присоединиться к ЕС», - заявил Антониу Кошта.

Он подчеркнул, что в ЕС удалось преодолеть политические блокировки для начала переговоров с Молдовой и Украиной.

«Теперь речь идет только о тяжелой работе, чтобы открыть и остальные кластеры и двигаться вперед», - сказал Кошта.

В ходе саммита лидеры обсудят дальнейшие шаги переговорного процесса и  программу реформ Республики Молдова. Программа саммита также будет включать вопросы, касающиеся региональной ситуации, укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны и в сфере энергетики, а также поддержку ЕС экономическому развитию Республики Молдова.

В конце саммита лидеры примут совместную декларацию, после чего запланированы совместные заявления для прессы президента Майи Санду, Антониу Кошта и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Брюссельский саммит — второй в таком формате между Республикой Молдова и Европейским союзом. Первая встреча на высшем уровне состоялась в Кишиневе 4 июля 2025 года.

 

Источник
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