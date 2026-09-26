Марта Кос: Молдова показывает всё лучшие результаты на пути в ЕС

Молдова демонстрирует одни из самых высоких темпов продвижения в процессе евроинтеграции среди стран-кандидатов.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала республику «лучшим исполнителем» среди стран, за которые она отвечает, передает tv8.md

Об этом Кос заявила в интервью France 24, включив Молдову в число четырёх стран, находящихся в авангарде процесса расширения ЕС. Помимо Молдовы, в этот список она включила Черногорию, Албанию и Украину.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что между странами существуют различия по уровню технической готовности и темпам реформ.

«Черногория, которая действительно находится впереди, может завершить технические переговоры к концу года, а затем стать членом ЕС в 2028 году. Албания хорошо продвигается. Молдова показывает всё лучшие результаты, и, конечно, Украина также. Это четыре страны, находящиеся в авангарде», — заявила Марта Кос.

Говоря непосредственно о Молдове, еврокомиссар назвала её «лучшим исполнителем в моём классе», отметив, что страна начала переговорный процесс значительно позже некоторых государств Западных Балкан.

Кос также заявила, что 2026 год может стать рекордным для процесса расширения Европейского союза. По её словам, за первые девять месяцев года было открыто и закрыто больше переговорных глав, чем за любой другой год за последние 25 лет.

«Когда мы говорим, что этот год является годом расширения, я имею в виду, что за первые девять месяцев этого года мы открыли и закрыли больше глав, чем за любой другой год за последние 25 лет», — сказала еврокомиссар.

Марта Кос отдельно подчеркнула, что финансовая поддержка ЕС для стран-кандидатов напрямую связана с выполнением необходимых реформ.

В качестве примера она привела Черногорию, где, по её словам, уровень выполнения требований достигает 91%. В то же время Босния и Герцеговина не выполнила необходимые условия для получения части предусмотренного финансирования.

Таким образом, продвижение стран-кандидатов оценивается не только по формальному статусу переговоров, но и по фактическому выполнению реформ и обязательств перед ЕС.