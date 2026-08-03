Energocom стала первой компанией Молдовы с выручкой свыше миллиарда евро.

Государственное предприятие Energocom (100% капитала принадлежит государству) по итогам 2025 года получило выручку от продаж в размере около 20,28 млрд леев.

Это более чем на 36% превышает показатель 2024 года и на 17,8% — предыдущий рекорд, установленный в 2023 году (17,22 млрд леев), сообщает Mold-Street.

Таким образом, Energocom стала не только крупнейшей государственной компанией по объему выручки за прошлый год, но и установила исторический рекорд для Республики Молдова.

Кроме того, Energocom стала первой компанией в стране, чья годовая выручка превысила один миллиард евро. При этом предприятие пока не опубликовало годовую финансовую отчетность, в том числе неаудированную, которая могла бы объяснить факторы, обеспечившие такой финансовый результат.

По данным, проанализированным Mold-Street, столь высокий показатель обусловлен как закупкой и продажей электроэнергии, так и операциями с природным газом. Важную роль сыграла и передача Energocom функций поставщика природного газа от Moldovagaz с сентября 2025 года.

Несмотря на значительный рост выручки, чистая прибыль Energocom сократилась. В 2025 году она составила 430,6 млн леев, что примерно на 46% меньше, чем годом ранее, когда компания заработала 793,2 млн леев.

Согласно опубликованным годовым отчетам, по объему выручки в 2025 году Energocom значительно опередила остальные компании Молдовы. На втором месте находится Moldovagaz с выручкой 15,39 млрд леев.

В первую пятерку также вошли Moldretail Group (Linella) — 14,54 млрд леев, Loteria Moldovei — 13,26 млрд леев и Rompetrol Moldova — 11,21 млрд леев.