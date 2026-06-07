Марта Кос и Георге Хаждер сплавлялись на байдарках по Днестру: Дождь нас не остановил.

Министр окружающей среды Георге Хаждер и европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос побывали на берегу Днестра в селе Оницкань, где обсудили защиту реки, сотрудничество в области охраны окружающей среды и влияние войны в Украине на водные ресурсы, передает moldpres.md

По словам министра, на встрече поднималась проблема загрязнения Днестра, вызванного российской военной агрессией против Украины.

«Мы обсудили с госпожой комиссаром загрязнение Днестра, вызванное агрессией России. Я лично поблагодарил ее за поддержку, оказанную странами Европейского союза в наших усилиях по остановке загрязнения. В этом и заключается суть ЕС — солидарность и помощь тогда, когда это необходимо», — заявил Георге Хаждер.

Визит включал также сплав на байдарках по Днестру. Официальных лиц застал ливень и сильные порывы ветра прямо в начале пути, однако они продолжили сплав.

«Дождь и сильный ветер нас не остановили. Мы продолжили сплав по Днестру с той же решимостью, с какой Республика Молдова следует своим европейским путем: несмотря на препятствия, мы идем вперед», — подчеркнул министр.

В завершение участникам подали уху, приготовленную на берегу Днестра, и травяной чай из лесных растений.

Георге Хаждер подчеркнул, что встреча с Мартой Кос еще раз подтвердила поддержку Молдовы Европейским союзом и важность сотрудничества в области защиты окружающей среды.

«Мы завершили день с четким пониманием, что европейский путь Республики Молдова строится через откровенный диалог, крепкие партнерства и уверенность, что, когда мы идем вместе, то можем преодолеть любое препятствие», — подытожил министр.

Европейский комиссар по расширению Марта Кос сегодня находилась на берегу Днестра в Оницкань, где вместе с министром окружающей среды Георге Хаждером приняла участие в дискуссионной панели, посвященной защите реки Днестр, качеству воды и европейскому сотрудничеству в области охраны окружающей среды.



Обсуждения были сосредоточены на поиске общих решений для защиты водных ресурсов, сохранения экосистем и устойчивого управления охраняемыми природными территориями, подчеркивая важность сотрудничества между Молдовой и Европейским союзом в сфере защиты окружающей среды.