Хаждер: Риска остаться без воды в Кишиневе нет, но инфраструктура системы водозабора требует модернизации

Риска остаться без воды в Кишиневе нет, однако из-за возможного снижения уровня в Днестре стационарные насосы могут столкнуться с техническими трудностями. Об этом заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

При этом Хаждер отметил, что столице необходима срочная модернизация устаревшей инфраструктуры для подачи воды, передает rupor.md

Министр окружающей среды Георгий Хаждер прокомментировал ситуацию с водоснабжением на фоне засухи и снижения уровня воды в реке Днестр. По словам министра, хотя сток реки может уменьшиться, угрозы полного прекращения подачи воды для населения не существует.

«Но я вас определенно уверяю, что вода будет — может быть, в меньших количествах, но риска остаться без воды нет», — подчеркнул Георгий Хаждер.

Глава ведомства пояснил, что потенциальный риск связан исключительно с техническими особенностями стационарного оборудования, поскольку насосы и водозаборные станции зафиксированы на определенном уровне и не адаптируются автоматически к падению воды. По его словам, главная проблема Кишинева заключается в изношенности систем предприятия Apă-Canal Chișinău.

«Я думаю, что мэр Чебан лучше бы позаботился об устаревшей инфраструктуре Apă-Canal и больше инвестировал в то, что связано с водоснабжением. Здесь мы говорим об устаревших трубах в муниципии Кишинев, которые могут выйти из строя в любой момент. Здесь мы говорим о водозаборной станции, которая является устаревшей, построенной в 1974 году, которая больше не соответствует современным стандартам, и нам нужна новая станция, адаптированная к новым условиям», — заявил министр.

Георгий Хаждер также отметил, что созыв муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям подтверждает понимание руководством города существующих рисков и необходимость принятия превентивных мер для защиты систем жизнеобеспечения.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что направит письмо в приемную президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о личном вмешательстве в вопрос водоснабжения Молдовы. Как подчеркнул градоначальник, обращение передадут от его имени и от лица жителей столицы и центральных районов страны. Ранее мэр заявлял об отсутствии угроз для водоснабжения и обвинял центральные власти в создании паники, в то время как Министерство окружающей среды предупреждало о рисках из-за обмеления Днестра. При этом муниципальная Комиссия по чрезвычайных ситуаций обязала предприятие Apă-Canal Chișinău усилить мониторинг водозаборов и запросить у профильных ведомств данные о режиме реки.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер ранее предупреждал об угрозе водного кризиса из-за критического обмеления Новоднестровского водохранилища на фоне засухи. По его словам, стационарный насос Кишинева не сможет работать, если уровень воды упадет ниже определенной отметки, в связи с чем министерство требовало от мэрии предоставить данные о состоянии артезианских скважин.