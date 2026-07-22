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rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 20:00
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Хаждер: Риска остаться без воды в Кишиневе нет, но инфраструктура системы водозабора требует модернизации

Риска остаться без воды в Кишиневе нет, однако из-за возможного снижения уровня в Днестре стационарные насосы могут столкнуться с техническими трудностями. Об этом заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер.

Хаждер: Риска остаться без воды в столице нет, но инфраструктура требует модернизации.
Хаждер: Риска остаться без воды в столице нет, но инфраструктура требует модернизации.

При этом Хаждер отметил, что столице необходима срочная модернизация устаревшей инфраструктуры для подачи воды, передает rupor.md

Министр окружающей среды Георгий Хаждер прокомментировал ситуацию с водоснабжением на фоне засухи и снижения уровня воды в реке Днестр. По словам министра, хотя сток реки может уменьшиться, угрозы полного прекращения подачи воды для населения не существует.

«Но я вас определенно уверяю, что вода будет — может быть, в меньших количествах, но риска остаться без воды нет», — подчеркнул Георгий Хаждер.

Глава ведомства пояснил, что потенциальный риск связан исключительно с техническими особенностями стационарного оборудования, поскольку насосы и водозаборные станции зафиксированы на определенном уровне и не адаптируются автоматически к падению воды. По его словам, главная проблема Кишинева заключается в изношенности систем предприятия Apă-Canal Chișinău.

«Я думаю, что мэр Чебан лучше бы позаботился об устаревшей инфраструктуре Apă-Canal и больше инвестировал в то, что связано с водоснабжением. Здесь мы говорим об устаревших трубах в муниципии Кишинев, которые могут выйти из строя в любой момент. Здесь мы говорим о водозаборной станции, которая является устаревшей, построенной в 1974 году, которая больше не соответствует современным стандартам, и нам нужна новая станция, адаптированная к новым условиям», — заявил министр.

Георгий Хаждер также отметил, что созыв муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям подтверждает понимание руководством города существующих рисков и необходимость принятия превентивных мер для защиты систем жизнеобеспечения.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что направит письмо в приемную президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о личном вмешательстве в вопрос водоснабжения Молдовы. Как подчеркнул градоначальник, обращение передадут от его имени и от лица жителей столицы и центральных районов страны. Ранее мэр заявлял об отсутствии угроз для водоснабжения и обвинял центральные власти в создании паники, в то время как Министерство окружающей среды предупреждало о рисках из-за обмеления Днестра. При этом муниципальная Комиссия по чрезвычайных ситуаций обязала предприятие Apă-Canal Chișinău усилить мониторинг водозаборов и запросить у профильных ведомств данные о режиме реки.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер ранее предупреждал об угрозе водного кризиса из-за критического обмеления Новоднестровского водохранилища на фоне засухи. По его словам, стационарный насос Кишинева не сможет работать, если уровень воды упадет ниже определенной отметки, в связи с чем министерство требовало от мэрии предоставить данные о состоянии артезианских скважин.

Источник
rupor.md logorupor
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