Мариан: Жилье и свадебные подарки не будут облагаться налогом ниже определенного потолка.

Депутат от PAS Раду Мариан внес ряд уточнений в предложенную Министерством финансов налоговую реформу после того, как некоторые положения вызвали вопросы и недовольство в общественном пространстве.

Парламентарий подчеркнул, что проект все еще находится на стадии консультаций и еще не принят, пишет agora.md

В сообщении в социальных сетях Мариан заявил, что налоговая реформа будет направлена на стимулирование инвестиций и занятости.

По словам депутата, влияние повышения НДС на определенные товары будет компенсировано для большинства домохозяйств выплатой в размере 500 леев, предоставляемой лицам, работающим легально. Ежемесячная выплата на детей также будет установлена позже.

Раду Мариан также уточнил, что жилье, продаваемое между физическими лицами, не будет облагаться НДС. По его словам, НДС будет применяться только к новым домам, впервые выставленным на продажу, в сделках между застройщиками, как юридическими лицами, и физическими лицами. Депутат утверждает, что повышение НДС не будет полностью отражено в стоимости домов, поскольку строительные материалы уже включают НДС, который станет вычитаемым для застройщиков.

Еще одно уточнение касается налога на прирост капитала от продажи основного жилья. Мариан утверждает, что 15% налог будет применяться только к сумме, превышающей потолок в один миллион леев, если лицо проживало в этом жилье не менее трех лет.

Депутат также прокомментировал опасения относительно налогообложения переводов и пожертвований. По его словам, возвраты, платежи и пожертвования, сделанные через MIA или другими способами, не будут облагаться налогом, и будет введен максимальный необлагаемый налогом потолок для пожертвований. Мариан утверждает, что эта мера направлена на борьбу с очень крупными суммами и случаями, когда незаконный или неофициальный доход может быть замаскирован под пожертвования.

Что касается свадеб и крестин, депутат заявляет, что подарки, полученные на таких мероприятиях, не будут облагаться налогом, если они не превышают установленный лимит необлагаемой налогом суммы.

Раду Мариан также говорит, что в ближайшее время власти будут более активно взаимодействовать и подготовят дополнительные разъяснения относительно налоговой реформы.