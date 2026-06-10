Власти могут оказать поддержку населенным пунктам, пострадавшим от дождей, после оценки ущерба.

Об этом заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, уточнив, что центральные власти вмешаются только после того, как местные органы власти исчерпают свои собственные финансовые ресурсы, предназначенные для чрезвычайных ситуаций, сообщает IPN, передает deschide.md

Раду Мариан отметил, что местные власти должны провести оценку и подать запрос в центральные органы власти, но не раньше, чем будут выделены местные ресурсы, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.

«После того, как местные ресурсы будут исчерпаны, запросы подаются в центральные органы власти», — заявил депутат от PAS в программе Vocile Puterii на ExclusivTV.

По его словам, финансовая поддержка от государства будет предоставлена только после проверки и подтверждения ущерба уполномоченными комиссиями, чтобы обеспечить эффективное использование государственных средств. Он подчеркнул, что выделение средств происходит не сразу после начала непогоды, а после завершения процедур оценки, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.

Депутат уточнил, что исполнительная власть готова оказать финансовую поддержку пострадавшим населенным пунктам, но ожидает документального подтверждения и официального отчета о причиненном ущербе из-за непогоды. «Правительство ждет запросов от местных органов власти. Есть готовность предоставить финансовые ресурсы, но необходимо установить размер ущерба», — также сказал Раду Мариан.