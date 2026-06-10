theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
10 Июня 2026, 16:26
9 169
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мариан: Депутаты работают честно и не могут отдать зарплаты пострадавшим от стихии

Депутат PAS Раду Мариан заявил, что населённые пункты, пострадавшие от недавних проливных дождей, могут получить помощь от государства после оценки нанесённого ущерба.

Мариан: Депутаты работают честно и не могут отдать зарплаты пострадавшим от стихии.
Мариан: Депутаты работают честно и не могут отдать зарплаты пострадавшим от стихии.

Предложения направить на эти цели государственное финансирование партий или месячные зарплаты депутатов парламентарий назвал популистскими, сообщает realitatea.md

«Существует резервный фонд. Есть финансовые средства, предусмотренные для подобных ситуаций, и в случаях, когда ущерб подтверждён, помощь оказывается. Это популистское предложение. 

Представьте себе — депутаты должны пожертвовать свои месячные зарплаты. Не знаю, может, у господина Костюка есть какие-то неофициальные доходы или что-то подобное, но знаете, раньше были времена, когда депутаты получали деньги в конвертах от олигархов и не нуждались в зарплате. Мы же в нашей ситуации — люди, которые работают честно. Так можно довести ситуацию до абсурда», — сказал Раду Мариан.

Комментируя требования оппозиции вызвать министров в парламент для отчётов, депутат отметил, что подобных запросов было около двадцати. По его словам, если бы все они были удовлетворены, членам правительства пришлось бы «целую неделю отвечать на вопросы депутатов».


Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте