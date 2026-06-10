Мариан: Депутаты работают честно и не могут отдать зарплаты пострадавшим от стихии
Депутат PAS Раду Мариан заявил, что населённые пункты, пострадавшие от недавних проливных дождей, могут получить помощь от государства после оценки нанесённого ущерба.
Предложения направить на эти цели государственное финансирование партий или месячные зарплаты депутатов парламентарий назвал популистскими, сообщает realitatea.md
«Существует резервный фонд. Есть финансовые средства, предусмотренные для подобных ситуаций, и в случаях, когда ущерб подтверждён, помощь оказывается. Это популистское предложение.
Представьте себе — депутаты должны пожертвовать свои месячные зарплаты. Не знаю, может, у господина Костюка есть какие-то неофициальные доходы или что-то подобное, но знаете, раньше были времена, когда депутаты получали деньги в конвертах от олигархов и не нуждались в зарплате. Мы же в нашей ситуации — люди, которые работают честно. Так можно довести ситуацию до абсурда», — сказал Раду Мариан.
Комментируя требования оппозиции вызвать министров в парламент для отчётов, депутат отметил, что подобных запросов было около двадцати. По его словам, если бы все они были удовлетворены, членам правительства пришлось бы «целую неделю отвечать на вопросы депутатов».