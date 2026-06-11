theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
11 Июня 2026, 17:00
1 028
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мариан: Восемь компаний готовы вложиться в Молдову, подписав письма о намерениях

По словам депутата Раду Мариана, эти документы являются обязательствами инвесторов развивать бизнес и производственные мощности в стране, что должно положительно повлиять на экономику и рынок труда.

Мариан: Восемь компаний готовы вложиться в Молдову, подписав письма о намерениях.
Мариан: Восемь компаний готовы вложиться в Молдову, подписав письма о намерениях.

«Это документы, в которых компании берут на себя обязательство инвестировать в Республику Молдова указанные суммы. Инвестировать — значит строить производственные линии, создавать продукцию, экспортировать её, продавать, создавать рабочие места и выплачивать зарплаты», — заявил Раду Мариан, сообщает bani.md

Он уточнил, что проекты охватывают несколько стратегических направлений, включая пищевую промышленность, энергетику и фармацевтическую отрасль. Часть инвестиций, по его словам, поддерживается программами, финансируемыми внешними партнёрами и международными финансовыми институтами развития, особенно в сфере энергоэффективности.

«Есть компания, которая будет инвестировать в фармацевтическую отрасль. У нас есть потенциал в шести стратегических секторах, которые мы определили», — отметил депутат.

Раду Мариан также напомнил о государственной программе поддержки инвестиций. Согласно этой схеме, компании, вкладывающие более 500 тысяч евро в приоритетные отрасли, могут получить компенсацию до 50% от суммы инвестиций.

В перечень приоритетных направлений входят производство строительных материалов, фармацевтика, переработка пищевой продукции, автомобильная промышленность и другие отрасли, которые власти считают стратегически важными для развития экономики.

В то же время стоит отметить, что письмо о намерениях, согласно общепринятому определению, является документом, в котором инвестор выражает заинтересованность в реализации проекта и определяет основу для дальнейших переговоров. Как правило, такой документ не имеет обязательной юридической силы и не гарантирует фактическое осуществление инвестиций.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте