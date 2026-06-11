Мариан: Восемь компаний готовы вложиться в Молдову, подписав письма о намерениях.

«Это документы, в которых компании берут на себя обязательство инвестировать в Республику Молдова указанные суммы. Инвестировать — значит строить производственные линии, создавать продукцию, экспортировать её, продавать, создавать рабочие места и выплачивать зарплаты», — заявил Раду Мариан, сообщает bani.md

Он уточнил, что проекты охватывают несколько стратегических направлений, включая пищевую промышленность, энергетику и фармацевтическую отрасль. Часть инвестиций, по его словам, поддерживается программами, финансируемыми внешними партнёрами и международными финансовыми институтами развития, особенно в сфере энергоэффективности.

«Есть компания, которая будет инвестировать в фармацевтическую отрасль. У нас есть потенциал в шести стратегических секторах, которые мы определили», — отметил депутат.

Раду Мариан также напомнил о государственной программе поддержки инвестиций. Согласно этой схеме, компании, вкладывающие более 500 тысяч евро в приоритетные отрасли, могут получить компенсацию до 50% от суммы инвестиций.

В перечень приоритетных направлений входят производство строительных материалов, фармацевтика, переработка пищевой продукции, автомобильная промышленность и другие отрасли, которые власти считают стратегически важными для развития экономики.

В то же время стоит отметить, что письмо о намерениях, согласно общепринятому определению, является документом, в котором инвестор выражает заинтересованность в реализации проекта и определяет основу для дальнейших переговоров. Как правило, такой документ не имеет обязательной юридической силы и не гарантирует фактическое осуществление инвестиций.