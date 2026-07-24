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realitatea.md logorealitatea
24 Июля 2026, 15:41
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Раду Мариана заменили Дорианом Истратий в Комиссии по евроинтеграции

В комментарии Раду Мариан заявил, что его исключили из состава комиссии, поскольку он больше не возглавляет парламентскую Комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Раду Мариана заменили Дорианом Истратий в Комиссии по евроинтеграции.
Раду Мариана заменили Дорианом Истратий в Комиссии по евроинтеграции.

Раду Мариан будет заменен Дорианом Истратий в Национальной комиссии по европейской интеграции. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду, передает realitatea.md

По словам Мариана, в состав Комиссии входят именно председатели этой парламентской комиссии.

На вопрос, возглавит ли Дориан Истратий Комиссию по экономике, бюджету и финансам, Мариан ответил, что партия PAS пока не приняла соответствующего решения.

В настоящее время Дориан Истратий занимает должность заместителя председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

После утверждения нового состава правительства глава государства внесла ряд изменений в состав Национальной комиссии по европейской интеграции. Из нее были исключены Александру Мунтяну, Людмила Катлабуга, Андриан Гаврилицэ, Эмиль Чебан, Кристиан Жардан, Раду Мустяцэ и Серджиу Гурэу.

В обновленный состав комиссии вошли премьер-министр Василе Тофан, министр культуры Дан Суручану, министр финансов Виктория Белоус, исполняющий обязанности директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Александру Манчу, а также Даниела Видайку — национальный координатор Национальной платформы Молдовы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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