Раду Мариана заменили Дорианом Истратий в Комиссии по евроинтеграции.

В комментарии Раду Мариан заявил, что его исключили из состава комиссии, поскольку он больше не возглавляет парламентскую Комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Раду Мариан будет заменен Дорианом Истратий в Национальной комиссии по европейской интеграции. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду, передает realitatea.md

По словам Мариана, в состав Комиссии входят именно председатели этой парламентской комиссии.

На вопрос, возглавит ли Дориан Истратий Комиссию по экономике, бюджету и финансам, Мариан ответил, что партия PAS пока не приняла соответствующего решения.

В настоящее время Дориан Истратий занимает должность заместителя председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

После утверждения нового состава правительства глава государства внесла ряд изменений в состав Национальной комиссии по европейской интеграции. Из нее были исключены Александру Мунтяну, Людмила Катлабуга, Андриан Гаврилицэ, Эмиль Чебан, Кристиан Жардан, Раду Мустяцэ и Серджиу Гурэу.

В обновленный состав комиссии вошли премьер-министр Василе Тофан, министр культуры Дан Суручану, министр финансов Виктория Белоус, исполняющий обязанности директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Александру Манчу, а также Даниела Видайку — национальный координатор Национальной платформы Молдовы Форума гражданского общества Восточного партнерства.