Мариан о заявлении на него в Генпрокуратуру: Юридический абсурд и политический PR.

Лидер Партии национального единства Драгош Галбур заявил, что подал в Генеральную прокуратуру заявление на депутата ПДС Раду Мариана. По его словам, обращение связано с подозрениями в извлечении выгоды из влияния.

Речь идет о скандале вокруг назначения Дмитрия Вангели директором государственного предприятия MoldATSA. Галбур считает, что Мариан мог использовать свое влияние при принятии кадрового решения.

«Прокуратура обязана всесторонне, объективно и полно проверить, как человек с непроверенным резюме оказался во главе стратегического государственного предприятия и была ли рекомендация депутата ПДС простой рекомендацией или вмешательством, имеющим признаки уголовного преступления. Государственные должности и предприятия больше не должны рассматриваться как партийная собственность. Это должно быть ясно всем», — заявил Галбур.

В комментарии для Realitatea Раду Мариан назвал обвинения «юридическим абсурдом» и расценил заявление как «политический PR».

«Считаю этот шаг политической PR-акцией, юридически это абсурд. Я не оказывал никакого влияния или давления для назначения Вангели на должность. Я лишь дал рекомендацию, приложив его резюме. И только», — заявил депутат.

Напомним, Раду Мариан оказался в центре скандала после журналистского расследования, в котором утверждалось, что глава MoldATSA Дмитрий Вангели указал ложные сведения в своем резюме.

Депутат признал, что рекомендовал кандидатуру Вангели. После публикации расследования он ушел в отставку с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.