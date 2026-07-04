Галбур: У Дорина Речана есть «амбиции в авиации», а FlyOne хотят взять под контроль.

Лидер PNM Драгош Галбур заявил, что вокруг авиакомпании FlyOne и нового авиаперевозчика Polaris Aviation Group якобы происходит перераспределение влияния в сфере гражданской авиации.

И за этим, по его словам, стоит бывший премьер-министр Дорин Речан, передает omniapres.md

Заявления были сделаны после того, как FlyOne обязали изменить структуру акционеров, пишет newsalert.md.

В эфире программы Contrasens на ziua.md Галбур заявил, что у бывшего премьера есть «амбиции в авиации», а его опровержения не заслуживают доверия.

«У него есть амбиции в авиации, я уже писал об этом в своем канале. Он это опроверг, но сегодня верить Дорину Речану — значит не уважать себя. Все всё знают. Уже не секрет, что они стоят за авиакомпанией Polaris Aviation Group SRL, основанной в начале 2026 года, которую возглавляет старший сын Марчела Рэдукана. Ребята всерьез увлеклись самолетами», — заявил лидер PNM.

В то же время Галбур считает, что давление на FlyOne не является случайным и совпало с появлением на рынке новой авиакомпании.

«Мы видим, как параллельно с помощью государственных инструментов, причем весьма сомнительных, пытаются устранить другую авиакомпанию. Речь идет о FlyOne. В политике не бывает совпадений. Вокруг этой компании очень много секретности. Вопрос, который я задаю: почему именно сейчас? Почему все происходит именно сейчас, когда появляется Дорин Речан, уходит Вангели и начинается зачистка?» — сказал политик.

Лидер PNM также считает, что в Республике Молдова невозможно создать авиакомпанию без политической поддержки.

«Нельзя открыть авиационный бизнес в такой стране, как Республика Молдова, без политической поддержки. (…) Сейчас мы видим попытку взять этот бизнес под контроль. Для меня это очевидно», — заключил Драгош Галбур.

Стоит отметить, что ранее Дорин Речан отверг обвинения в предполагаемых связях с компанией Polaris Aviation Group. Он заявил, что все его активы и интересы отражены в декларации об имуществе, поданной в Национальный орган по неподкупности (НОН), и назвал подобные утверждения «абсурдной выдумкой».

Заявления Драгоша Галбура прозвучали также на фоне недавнего решения Совета по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности (CEIISS), который обязал учредителей FlyOne в течение 90 дней провести отчуждение своих долей в компании.