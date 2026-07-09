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omniapres
9 Июля 2026, 12:15
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Мариан о скандале вокруг Трубки: Я не знал об этом бизнесе

Депутат PAS Раду Мариан отреагировал на обвинения в том, что его предложения по развитию рынка недвижимости якобы были выгодны его однопартийцу Александру Трубке, о чьих инвестициях в недвижимость стало известно недавно.

Мариан о скандале вокруг Трубки: Я не знал об этом бизнесе.
Мариан о скандале вокруг Трубки: Я не знал об этом бизнесе.

Мариан отверг эти обвинения и заявил, что не знал о бизнесе Трубки в сфере недвижимости, когда продвигал инициативы по решению жилищного кризиса, пишет omniapres.md

«Прискорбно, что вы уже не в первый раз публикуете посты, в которых нападаете на меня, основываясь на предположениях и спекуляциях, как в этой публикации или в случае с публичными слушаниями. Но это ваше право», — написал депутат.

По словам Раду Мариана, высокие цены на квартиры обусловлены нехваткой предложения на рынке жилья, а предлагаемые им решения поддерживаются экспертами.

«Любой эксперт, уважаемый специалист в этой сфере скажет вам, что в Кишиневе существует дефицит жилья, который во многом и объясняет чрезмерно высокие цены», — заявил парламентарий.

Он считает, что необходимо строить больше жилья за пределами Кишинева, где есть свободные земельные участки, а также эффективнее использовать заброшенные территории и пустующие пространства внутри города. Кроме того, Мариан полагает, что примэрия Кишинева должна стимулировать использование квартир, которые сейчас пустуют.

Комментируя ситуацию вокруг Александра Трубки, депутат заявил: «Я не знал об этом бизнесе Алекса Трубки, сам узнал об этом из его поста. Поэтому это предложение в области государственной политики, о котором я говорил, никак не связано с данным случаем».

Заявление прозвучало после того, как журналист Виталие Кэлугэряну предположил, что ранее высказанные Раду Марианом позиции о стимулировании строительства жилья вокруг Кишинева могут быть выгодны застройщикам, в том числе Александру Трубке, который недавно признал, что инвестировал в эту сферу.

Мариан о скандале вокруг Трубки: Я не знал об этом бизнесе

Мариан о скандале вокруг Трубки: Я не знал об этом бизнесе

Источник
omniapres
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