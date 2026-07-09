Мариан о скандале вокруг Трубки: Я не знал об этом бизнесе.

Депутат PAS Раду Мариан отреагировал на обвинения в том, что его предложения по развитию рынка недвижимости якобы были выгодны его однопартийцу Александру Трубке, о чьих инвестициях в недвижимость стало известно недавно.

Мариан отверг эти обвинения и заявил, что не знал о бизнесе Трубки в сфере недвижимости, когда продвигал инициативы по решению жилищного кризиса, пишет omniapres.md

«Прискорбно, что вы уже не в первый раз публикуете посты, в которых нападаете на меня, основываясь на предположениях и спекуляциях, как в этой публикации или в случае с публичными слушаниями. Но это ваше право», — написал депутат.

По словам Раду Мариана, высокие цены на квартиры обусловлены нехваткой предложения на рынке жилья, а предлагаемые им решения поддерживаются экспертами.

«Любой эксперт, уважаемый специалист в этой сфере скажет вам, что в Кишиневе существует дефицит жилья, который во многом и объясняет чрезмерно высокие цены», — заявил парламентарий.

Он считает, что необходимо строить больше жилья за пределами Кишинева, где есть свободные земельные участки, а также эффективнее использовать заброшенные территории и пустующие пространства внутри города. Кроме того, Мариан полагает, что примэрия Кишинева должна стимулировать использование квартир, которые сейчас пустуют.