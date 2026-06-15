15 Июня 2026, 15:57
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Налоговая выявила сотни случаев нелегального предпринимательства
В мае 2026 года Государственная налоговая служба наложила штрафы на сумму более 1 миллиона леев за незаконную предпринимательскую деятельность. По данным ведомства, за месяц было составлено 640 протоколов о правонарушениях.
Проверки были направлены на выявление и пресечение экономической деятельности, осуществляемой физическими лицами без соблюдения требований законодательства. В Налоговой службе отмечают, что подобные практики приводят к уклонению от налоговых обязательств и создают недобросовестную конкуренцию на рынке, сообщает rupor.md
Нарушения были выявлены в различных секторах экономики. Чаще всего речь шла о торговле товарами, в том числе через онлайн-платформы, оказании услуг и перевозке пассажиров в режиме такси.
Согласно действующему законодательству, физические лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 4 500 леев. Общая сумма штрафов, наложенных в мае, составила 1 033 300 леев.