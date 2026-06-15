Налоговая выявила сотни случаев нелегального предпринимательства.

Проверки были направлены на выявление и пресечение экономической деятельности, осуществляемой физическими лицами без соблюдения требований законодательства. В Налоговой службе отмечают, что подобные практики приводят к уклонению от налоговых обязательств и создают недобросовестную конкуренцию на рынке, сообщает rupor.md

Нарушения были выявлены в различных секторах экономики. Чаще всего речь шла о торговле товарами, в том числе через онлайн-платформы, оказании услуг и перевозке пассажиров в режиме такси.

Согласно действующему законодательству, физические лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, могут быть оштрафованы на сумму от 1 500 до 4 500 леев. Общая сумма штрафов, наложенных в мае, составила 1 033 300 леев.