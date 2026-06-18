Осмокеску: С 2027-2028 года мы сможем стать более конкурентноспособными

После принятия новой налоговой политики, разработанной министерством финансов, будет проанализировано влияние на цены отмены налоговых льгот, - заявил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску.

«Мы не проводили расчетов, чтобы сказать, в какой степени отмена льгот повлияет на цены. Проект налоговая политики находится на стадии общественного обсуждения, и после его принятия будет оценено влияние, в том числе и на деловую среду. При окончательном утверждении политики мы будем знать, какое будет повышение налогов», - сказал Осмокеску, сообщает infotag.md

Министр обратил внимание на то, что правительство рассматривает предложенную налоговую реформу в комплексе, а не только через призму мер отмены налоговых льгот и изменение ставок налога на добавленную стоимость (НДС).

По его словам, политика включает целый ряд льгот для производителей, а также инвесторов, среди которых – нулевая таможенная пошлина на импорт сырья и оборудования в рамках режима конечного назначения, которая начнет действовать с 1 января 2027 г.

«Стимулирование инвестиций будет за счет освобождения реинвестированной прибыли от налогов», - отметил вице-премьер, обратив внимание на упрощение налоговой системы в целом, которое предлагает новая налоговая политика на 2027 г.

Он считает, что все платежи, взимаемые с хозяйствующих субъектов, должны содержаться в Налоговом кодексе, а не в других нормативных актах, которые действуют в Республике Молдова.

Говоря о смены парадигмы экономического развития Молдовы, министр отметил, что республике необходимо ускорить переход от экономики, основанной на потреблении, к экономике, ориентированной на производство и инновации.

«IT-сектор внес почти 7% в экономический рост в 2025 г. Другими «двигателями» роста остаются обрабатывающая промышленность и экспортно-ориентированные сектора. В частности, мы специализируемся на легкой промышленности. Мы проникаем в цепочки создания стоимости, например, в автомобильном секторе и в авиационном секторе, с производством в Молдове, ориентированным на экспорт», - объяснил он.

С целью упрощения бизнеса министерство экономического развития готовит пакет мер по дебюрократизации. Он внесет поправки в 80-90 нормативных актов и правительственных постановлений, чтобы убрать административное давление на бизнес.

«Мы представим радикальное предложение. Если власти не представят обоснованную позицию к определенной дате, мы исключим их из законов или постановлений, если таковые имеются», - заявил министр.

Он обратил внимание на тот факт, что до сих пор примерно 30% экономики Республики Молдова находится в так называемой «серой зоне», что создаст конкурентное преимущество те, кто уклоняется от уплаты налогов в полном объеме.

«Надеюсь, что, начиная с 2027-2028 гг., если у нас не будет конфликтов, которые объективно влияют на Молдову, мы сможем стать более конкурентоспособными, в том числе и в плане личной жизни и покупательной способности», - подчеркнул вице-премьер.