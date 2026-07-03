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realitatea.md logorealitatea
3 Июля 2026, 11:24
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Мариан о назначении Вангели: Я лишь передал CV тем, кто этим занимался

Депутат PAS Раду Мариан заявил, что не участвовал в процессе отбора уволенного руководителя ГП MoldATSA. По его словам, он лишь переслал резюме «тем, кто этим занимается».

Мариан о назначении Вангели: Я лишь передал CV тем, кто этим занимался.
Мариан о назначении Вангели: Я лишь передал CV тем, кто этим занимался.

Мариан подчеркнул, что рекомендация кандидата не означает участие в его назначении на должность. При этом депутат отметил, что раньше жил с Дмитрием Вангели в одном дворе, однако давно с ним не виделся, сообщает realitatea.md

«Я взял на себя политическую ответственность, потому что дал эту рекомендацию. И, скажем так, я взял на себя политическую ответственность, потому что не держусь за должность. Я нахожусь в парламенте не ради должности. Я в парламенте для того, чтобы внести вклад в создание лучшей страны. Чтобы моя страна стала членом Европейского союза», — заявил Мариан журналистам.

Ранее депутат PAS Раду Мариан объявил об уходе с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам после скандала вокруг MoldATSA и увольнения директора предприятия Дмитрия Вангели.

До этого Мариан признал, что именно он рекомендовал кандидатуру Дмитрия Вангели, однако утверждает, что не знал о том, что тот мог предоставить поддельные сведения в своем резюме.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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