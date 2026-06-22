Moldelectrica подтвердила трудоустройство двоюродного брата Санду: конкурс был внутренним.

Реакция компании последовала после того, как информацию о занимаемой им должности обнародовал председатель Партии национального единства Молдовы (PNM) Драгош Галбур.

Ранее Галбур заявил, что двоюродный брат главы государства был назначен директором в Moldelectrica без конкурса и получает более 55 тысяч леев в месяц.

В опубликованном заявлении предприятие отвергло утверждения о назначении без конкурса, однако уточнило, что отбор проходил в рамках внутреннего конкурса, а не публичного.

По данным Moldelectrica, Юрие Санду был назначен директором Северного филиала 19 июня 2023 года по итогам внутреннего конкурса, организованного и проведённого в соответствии с процедурами подбора и отбора персонала, действующими на предприятии.

В конкурсе участвовали три кандидата, включая Юрие Санду. Победителем он был признан на основании профессиональных компетенций, управленческого опыта и результатов оценки.

В компании подчеркнули, что заявления о назначении без конкурса являются ложными и полностью игнорируют процедуру отбора, которая предшествовала его назначению.

Также Moldelectrica пояснила, что приказ №399 c/n от 1 сентября 2023 года, на который ссылались в публичном пространстве, не является документом о назначении на должность. Речь идёт лишь об изменении названия должности с «директора филиала» на «директора подразделения» в связи с обновлением организационной структуры предприятия.

В заявлении также приводится информация о профессиональной карьере Юрие Санду. По данным компании, он работает в электроэнергетической отрасли более 30 лет, а в системе Moldelectrica — с 1 ноября 2000 года. За это время он занимал различные технические и руководящие должности.

В компании отметили, что его многолетний профессиональный опыт, глубокое знание электроэнергетической системы и результаты работы стали объективными аргументами при выборе его кандидатуры на пост директора Северного филиала RETÎ Nord.

В завершение предприятие вновь подчеркнуло, что Юрие Санду был назначен по итогам внутреннего конкурса, в котором участвовали три кандидата, а информация о его назначении без конкурсного отбора не соответствует действительности.

Напомним, в минувшие выходные Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Санду и бывший пресс-секретарь премьер-министра Натальи Гаврилицы, подтвердила, что работает на предприятии MoldATSA, где оказывает коммуникационные услуги. Ее реакция последовала после заявления Драгоша Галбура о том, что она была принята на работу без открытого конкурса на вновь созданную должность отстраненным от должности директором предприятия Думитру Вангели и что ее ежемесячная зарплата составляет более 70 000 леев. В ответ Табурчану заявила, что ее базовая зарплата составляет 25 700 леев, к которым добавляются надбавки за стажировку и объем работы.