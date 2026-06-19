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bani.md logobani
19 Июня 2026, 14:16
5 053
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Кожухарь о назначении Речана в MoldATSA: Я предложил, он согласился

По словам директора Агентства публичной собственности Романа Кожухаря, приказ о назначении был подписан в минувший понедельник, а решение было принято после прямого обсуждения с бывшим главой правительства.

Кожухарь о том, как Речана назначили в MoldATSA: Я предложил, он согласился.
Кожухарь о том, как Речана назначили в MoldATSA: Я предложил, он согласился.

«Он был назначен мной в понедельник, был подписан приказ о назначении в Совет. Это было моё предложение, я обсудил это с господином Речаном, он согласился, и затем его включили в Совет», — заявил глава АПС, сообщает bani.md

Дорин Речан стал членом Совета директоров MoldATSA с 15 июня.

Речан занимал пост премьер-министра Молдовы в период с февраля 2023 по ноябрь 2025 года. В настоящее время он также является специальным эмиссаром по вопросам развития и устойчивости, а также членом Совета директоров Международной биржи Молдовы.

Источник
bani.md logobani
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