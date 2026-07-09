Маноле: Гагаузия не может осуществлять полномочия, принадлежащие центральным властям.

Автономия Гагаузии гарантирована Конституцией, однако она должна осуществляться в пределах полномочий, установленных законом, и с соблюдением принципа унитарного государства.

Об этом заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле после того, как судьи признали неконституционными ряд положений законодательства об особом правовом статусе автономного региона, передаёт ipn.md

В ходе брифинга Домника Маноле заявила, что власти Гагаузии не могут вмешиваться в назначение руководителей силовых структур и организацию региональных выборов, поскольку эти полномочия принадлежат исключительно центральным органам власти. Она подчеркнула, что в унитарном государстве не может существовать нескольких центров осуществления суверенитета, а полномочия властей Гагаузии не должны вступать в противоречие с полномочиями центральных властей.

Она также отметила, что поддержание общественного порядка и обеспечение государственной безопасности являются основополагающими функциями государства и не входят в компетенцию Автономного территориального образования Гагаузия.

Говоря о выборах, Конституционный суд указал, что избирательная система регулируется исключительно органическим законом, принятым парламентом, и эти полномочия не могут быть переданы местным органам власти. «Парламент не может делегировать представительному органу местной власти осуществление полномочий, которые Конституция прямо относит к компетенции органического законодателя», — заявила Домника Маноле.

В связи с этим Конституционный суд постановил, что Народное собрание Гагаузии не вправе утверждать состав Центрального избирательного совета Гагаузии, а также устанавливать местными нормативными актами правила организации и проведения региональных выборов.

Конституционный суд удовлетворил обращение Министерства юстиции и признал неконституционными ряд положений законодательства об особом правовом статусе Гагаузии. В результате власти автономии больше не смогут определять состав собственного Центрального избирательного совета и участвовать в назначении начальника полиции региона.