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ipn
9 Июля 2026, 21:27
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Маноле: Гагаузия не может осуществлять полномочия, принадлежащие центральным властям

Автономия Гагаузии гарантирована Конституцией, однако она должна осуществляться в пределах полномочий, установленных законом, и с соблюдением принципа унитарного государства.

Маноле: Гагаузия не может осуществлять полномочия, принадлежащие центральным властям.
Маноле: Гагаузия не может осуществлять полномочия, принадлежащие центральным властям.

Об этом заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле после того, как судьи признали неконституционными ряд положений законодательства об особом правовом статусе автономного региона, передаёт ipn.md

В ходе брифинга Домника Маноле заявила, что власти Гагаузии не могут вмешиваться в назначение руководителей силовых структур и организацию региональных выборов, поскольку эти полномочия принадлежат исключительно центральным органам власти. Она подчеркнула, что в унитарном государстве не может существовать нескольких центров осуществления суверенитета, а полномочия властей Гагаузии не должны вступать в противоречие с полномочиями центральных властей.

Она также отметила, что поддержание общественного порядка и обеспечение государственной безопасности являются основополагающими функциями государства и не входят в компетенцию Автономного территориального образования Гагаузия.

Говоря о выборах, Конституционный суд указал, что избирательная система регулируется исключительно органическим законом, принятым парламентом, и эти полномочия не могут быть переданы местным органам власти. «Парламент не может делегировать представительному органу местной власти осуществление полномочий, которые Конституция прямо относит к компетенции органического законодателя», — заявила Домника Маноле.

В связи с этим Конституционный суд постановил, что Народное собрание Гагаузии не вправе утверждать состав Центрального избирательного совета Гагаузии, а также устанавливать местными нормативными актами правила организации и проведения региональных выборов.

Конституционный суд удовлетворил обращение Министерства юстиции и признал неконституционными ряд положений законодательства об особом правовом статусе Гагаузии. В результате власти автономии больше не смогут определять состав собственного Центрального избирательного совета и участвовать в назначении начальника полиции региона.

Источник
ipn
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