MAN предложит Игоря Гросу на должность премьер-министра: Пусть берет ответственность

Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, уточнив, что политформирование не будет принимать участие в консультациях с президентом по поводу назначения премьера.

«Пусть партия, выигравшая выборы, возьмет на себя ответственность, как во всех странах, и не ищет технократов, которых потом делают козлами отпущения за то, что делает PAS», — пояснил решение Чебан.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные причины и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны. В тот же день глава государства объявила, что проведет консультации с партиями о назначении нового премьера.