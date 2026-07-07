Майя Санду назначила Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра.

Президент Майя Санду подписала указ о назначении Евгения Осмокеску исполняющим обязанности премьер-министра.

Решение принято на основании части (2) и (3) статьи 101, части (2) статьи 103 Конституции Республики Молдова, а также статьи 23 Закона «О Правительстве». Согласно этим положениям, глава государства назначает одного из членов правительства исполняющим обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета министров.

Указ вступит в силу 8 июля 2026 года.

Напомним, что в пятницу, 3 июля, премьер-министр Александр Мунтяну объявил о своей отставке, сославшись на личные причины и причины принципиального характера. Президент Майя Санду позже подтвердила отставку и заявила, что, хотя реформы были сложными, ожидала более активного участия с его стороны. В тот же день глава государства объявила, что проведет консультации с партиями о назначении нового премьера.

Сегодня стало известно, что Мунтяну решил покинуть правительство до назначения нового главы кабинета министров.