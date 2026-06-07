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ziua.md logoziua
7 Июня 2026, 10:15
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Чебан обратился к жителям столицы в связи с ливнями: Оставайтесь дома и избегайте поездок

В связи с прогнозируемыми проливными дождями на нескольких участках улиц Кишинева, где есть риск затопления, движение транспорта будет временно приостановлено, чтобы дать водосборникам возможность справиться с объемом воды.

Чебан обратился к жителям столицы в связи с ливнями: Оставайтесь дома и избегайте поездок.
Чебан обратился к жителям столицы в связи с ливнями: Оставайтесь дома и избегайте поездок.

Также мэр Кишинева Ион Чебан призвал граждан проявлять максимальную осторожность в связи с проливными дождями, которые могут затронуть столицу и вызвать исключительные ситуации в нескольких районах, передает ziua.md

Мэр сообщил, что все муниципальные службы постоянно дежурят на улицах во всех районах города, чтобы справиться с последствиями осадков. По словам Чебана, хотя метеорологи объявили «желтый код» атмосферной нестабильности, масштабы наблюдаемых явлений в центральной части страны, по-видимому, превышают уровень предупреждения «оранжевого кода».

«Улицы, населенные пункты и сельскохозяйственные угодья затоплены», — сказал Ион Чебан.

Мэр рекомендует жителям избегать ненужных поездок и дальних путешествий до улучшения погодных условий.

«Я прошу всех граждан оставаться дома, не совершать дальних поездок и не покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости. Убедитесь, что дети в безопасности», — сказал мэр.

В то же время Чебан предупредил, что погода может стать опасной в очень короткие сроки. Даже если количество осадков временно уменьшится, электрические разряды и новые ливни могут вызвать быстрое затопление больших территорий.

В случае чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться за помощью в Центральную муниципальную диспетчерскую по телефонам (022) 22-22-67 и (022) 22-26-04.

Власти рекомендуют избегать затопленных районов, поваленных деревьев и электрических кабелей, а также следовать инструкциям служб экстренной помощи.

Источник
ziua.md logoziua
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