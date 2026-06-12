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deschide.md logodeschide
12 Июня 2026, 19:13
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Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в ДТП в Венгрии

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на трагическое дорожно-транспортное происшествие в Венгрии с участием микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Молдова.

Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в ДТП в Венгрии.
Майя Санду выразила соболезнования семьям погибших в ДТП в Венгрии.

В результате аварии погибли семь человек, ещё двое получили тяжёлые травмы, передает deschide.md

Глава государства выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. По её словам, молдавские профильные ведомства поддерживают постоянный контакт с венгерскими властями и оказывают необходимое содействие.

«С большой грустью узнала об аварии, произошедшей сегодня в Венгрии. Мои мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего восстановления раненым», — заявила Санду.

Трагедия произошла утром недалеко от города Гёр. По данным властей, сначала столкнулись автомобиль дорожной службы и грузовик. После этого микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами, в котором находились девять человек, врезался в стоявший грузовик.

В результате столкновения семь человек погибли на месте, ещё двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, среди находившихся в микроавтобусе были граждане Молдовы и Румынии. Обстоятельства аварии выясняются.

Источник
deschide.md logodeschide
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