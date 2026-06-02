logos.press.md
2 Июня 2026, 07:36
6
Майя Санду об административной реформе: Названия и уникальность сел остаются

Президент Молдова Майя Санду в очередной раз убеждает граждан в необходимости реформы местного публичного управления. Она отрицает риск исчезновения идентичности и традиций сёл из-за ее результатов.

«Название села остаётся, — подчеркнула Майя Санду — Речь не идёт об устранении идентичности, местные традиции по-прежнему будут продвигаться», пишет logos-pres.md

Снизить расходы и улучшить услуги

В то же время Молдове необходимо сократить административные расходы и улучшить качество публичных услуг для граждан.

Эти заявления глава государства сделала в эфире одного из отечественных телеканалов.

Президент прокомментировала предпринятую властями централизацию в сферах образования и социальной помощи. Она подчеркнула, что эти меры необходимы для обеспечения единых стандартов качества во всех районах страны.

По ее словам, административно-территориальная реформа абсолютно необходима и уже сильно запоздала. Без этих сложных и непопулярных изменений невозможно дальнейшее развитие молдавских сел.

Сегодняшняя административная структура, в которой много мелких примэрий, ограничивает их способность привлекать финансирование и внедрять проекты развития, отметила Майя Санду.

К тому же более крупным примэриям легче обеспечить гражданам такие услуги, как вывоз мусора, водопровод и канализация, общественный транспорт и цифровизация публичных услуг. Это эффективнее, а также  экономнее за счет большего объема, подчеркнула она.

Президент напомнила, что уже более 600 примэрий подали заявки на процедуру  добровольного объединения, но подчеркнула, что процесс должен оставаться добровольным и учитывать специфику каждого населенного пункта.

На сегодняшний день одобрено 681 решение о начале процесса добровольного объединения местных администраций. Они касаются 767 примэрий и охватывают около 86% всех примэрий в стране.

Источник
logos.press.md
