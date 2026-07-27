Майя Санду провела заседание Национальной комиссии по европейской интеграции.

Впервые в нем участвовали представители нового правительства во главе с премьер-министром Василием Тофаном.

Участники рассмотрели итоги выполнения Национальной программы вступления в Евросоюз за первое полугодие 2026 года. Отдельное внимание уделили промежуточным требованиям по главам 23 и 24, касающимся правосудия, основных прав, свободы и безопасности, передает rupor.md

На заседании также обсудили европейские приоритеты нового правительства и подготовку к Пакету расширения ЕС за 2026 год. В этом документе Еврокомиссия ежегодно оценивает прогресс стран-кандидатов.

Санду призвала государственные учреждения, местные власти, бизнес и гражданское общество координировать действия для сохранения темпов реформ. Комиссия продолжит проводить регулярные заседания и следить за выполнением обязательств.