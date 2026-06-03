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realitatea.md logorealitatea
3 Июня 2026, 13:55
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Герасимов: У нас нет точного подтверждения об открытии переговоров с ЕС

Молдова готова открыть первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в Европейский союз, однако власти пока не знают, когда состоится конференция, которая официально даст старт этому этапу

Герасимов: У нас нет точного подтверждения об открытии переговоров с ЕС.
Герасимов: У нас нет точного подтверждения об открытии переговоров с ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, сообщает realitatea.md

По ее словам, Молдова готова к дальнейшему продвижению по пути евроинтеграции, однако окончательное решение остается за государствами-членами ЕС.

«На сегодняшний день у нас нет точного подтверждения ни относительно самого открытия переговоров, ни относительно даты проведения межправительственной конференции», — заявила Герасимов.

Она отметила, что молдавские власти и европейские институты продолжают работу для того, чтобы переговоры были открыты как можно скорее.

«Хочу заверить, что все коллеги во всех учреждениях, в том числе и внутри страны, прилагают большие усилия для того, чтобы мы как можно быстрее открыли переговоры как по первой группе глав — кластеру №1, так и по остальным. И Европейская комиссия, и Совет ЕС подтвердили, что наша страна готова к открытию этих кластеров», — подчеркнула вице-премьер.

Заявление прозвучало на фоне сообщений ряда европейских дипломатических источников о том, что Евросоюз рассматривает возможность официального открытия первого переговорного кластера с Молдовой и Украиной в период с 15 по 19 июня.

По данным издания The Kyiv Independent и источников, на которые ссылается «Радио Свобода», межправительственная конференция — формальная процедура открытия переговорных кластеров — может пройти в Люксембурге на полях встречи министров иностранных дел и европейских дел стран ЕС.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос уже предложила государствам-членам открыть для Молдовы и Украины все шесть переговорных кластеров. В свою очередь президент Румынии Никушор Дан выразил надежду, что до конца июня Кишинев получит положительный ответ относительно официального запуска переговоров по первому кластеру.

Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз в марте 2022 года, в июне того же года получила статус страны-кандидата, а в декабре 2023 года лидеры ЕС одобрили начало переговоров о вступлении.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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