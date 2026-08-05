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5 Августа 2026, 11:06
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Майя Санду назначила Лилиану Вицу главой Центра по борьбе с дезинформацией

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Лилианы Вицу директором Центра стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации.

Майя Санду назначила Лилиану Вицу главой Центра по борьбе с дезинформацией.
Майя Санду назначила Лилиану Вицу главой Центра по борьбе с дезинформацией.

Об этом сообщили в администрации президента. Одновременно глава государства удовлетворила заявление об отставке прежнего руководителя учреждения Аны Ревенко.

Комментируя кадровое решение, Майя Санду поблагодарила Ану Ревенко за работу по созданию и развитию Центра.

«Благодарю её за проделанную работу во главе Центра и за роль, которую она сыграла в создании этой институции. В беспрецедентных региональных условиях и условиях безопасности госпожа Ревенко заложила основы структуры, имеющей ключевое значение для укрепления устойчивости Республики Молдова перед лицом дезинформации и иностранного вмешательства. Я признательна ей за профессионализм и настойчивость», — заявила президент.

Глава государства также выразила уверенность, что Лилиана Вицу продолжит развитие учреждения и усилит потенциал общества в противодействии современным информационным угрозам.

Лилиана Вицу имеет более 25 лет опыта в сфере СМИ и коммуникаций. Последние почти пять лет она возглавляла Совет по аудиовизуалу Молдовы, где занималась реформированием регулятора и приведением его деятельности в соответствие с европейскими стандартами.

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