Инициативу Кику об отстранении Санду поддержали три партии от оппозиции, PAS — против.

Ион Кику объявил, что готовит процедуру отстранения от должности президента Майи Санду. Инициативу уже поддержали ПСРМ, Партия коммунистов и партия «Демократия дома», тогда как PAS заявила о своей поддержке президента Майи Санду.

Депутат и лидер PDCM Ион Кику сообщил, что проект постановления о начале процедуры отстранения президента насчитывает 40 страниц и содержит описание предполагаемых нарушений Конституции, допущенных Майей Санду. По его словам, речь идет о бездействии главы государства в связи с рядом резонансных скандалов, в том числе вокруг MoldATSA и сделок с недвижимостью бывшего депутата PAS Александра Трубки, передает moldova1.md

Лидер Партии коммунистов Диана Караман заявила, что фракция поддержит инициативу.

«Конечно, мы поддерживаем эту инициативу, и Майя Санду должна ответить за нарушения, допущенные ею на посту президента. Подобные инициативы обсуждались еще в предыдущем созыве парламента — президент не имеет права вмешиваться в политические процессы», — сказала Караман.

Более скептически к инициативе отнесся лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк. Он заявил, что подпишет проект, однако считает его скорее политической декларацией, не имеющей реальных шансов на успех.

«В августе, когда все уходят в отпуска, мы инициируем проект, для принятия которого необходимо собрать две трети голосов депутатов. Очевидно, что это невозможно. Более того, на фоне скандалов, связанных с двоюродными сестрами Майи Санду, мы вновь даем президенту повод представить себя жертвой», — отметил Костюк.

Представители Партии социалистов также подтвердили, что поддержат инициативу Иона Кику.

В то же время в администрации президента подчеркнули, что подобная процедура предусмотрена Конституцией, а глава государства продолжает добросовестно исполнять свои обязанности.

«Инициирование такой процедуры является правом, предусмотренным Конституцией, а парламент примет решение в соответствии с законом. Президент получила мандат доверия граждан и исполняет его со всей ответственностью», — заявили в администрации президента.

Правящая партия PAS также выразила поддержку главе государства.

«Партия PAS и парламентская фракция PAS полностью и единодушно поддерживают президента Майю Санду. Президент Санду получила доверие большинства граждан для того, чтобы привести Молдову в Европейский союз, и PAS окажет всю необходимую поддержку для достижения этой цели», — говорится в заявлении правящей партии.