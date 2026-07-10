Майя Санду 11 июля проведет брифинг по вопросу назначения нового премьера.

Президент Республики Молдова Майя Санду проведет брифинг для прессы после консультаций по вопросу назначения нового главы правительства.

Брифинг состоится в субботу, 11 июля, в здании Президентуры Республики Молдова и начнется в 11:00, сообщили в администрации президента.

Ожидается, что именно в ходе этого выступления станет известно имя кандидата на должность премьер-министра.

Глава государства провела консультации в рамках процедуры выдвижения кандидата на пост премьер-министра после изменений в составе правительства.

Во время заявления для прессы Майя Санду должна представить человека, которого предложит на утверждение в качестве нового руководителя кабинета министров.