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10 Июля 2026, 21:45
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Майя Санду 11 июля проведет брифинг по вопросу назначения нового премьера

Президент Республики Молдова Майя Санду проведет брифинг для прессы после консультаций по вопросу назначения нового главы правительства.

Майя Санду 11 июля проведет брифинг по вопросу назначения нового премьера.
Майя Санду 11 июля проведет брифинг по вопросу назначения нового премьера.

Брифинг состоится в субботу, 11 июля, в здании Президентуры Республики Молдова и начнется в 11:00, сообщили в администрации президента.

Ожидается, что именно в ходе этого выступления станет известно имя кандидата на должность премьер-министра.

Глава государства провела консультации в рамках процедуры выдвижения кандидата на пост премьер-министра после изменений в составе правительства.

Во время заявления для прессы Майя Санду должна представить человека, которого предложит на утверждение в качестве нового руководителя кабинета министров.

Источник
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