2 Июня 2026, 17:12
Майя Санду осудила ночную российскую атаку на Украину

Глава государства подчеркнула, что сейчас необходимо больше поддержки Украине и более сильное давление на Россию.

Майя Санду осудила ночную российскую атаку на Украину.
Майя Санду осудила ночную российскую атаку на Украину.

«Россия снова нанесла удар по Украине прошлой ночью. Погибли люди, разрушены дома, семьи живут в страхе под ракетами и дронами. Благодарю каждого партнера, который поддерживает Украину. Больше поддержки Украине и более сильное давление на Россию — и то, и другое необходимо сейчас», — написала Майя Санду в посте на платформе X, передает moldpres.md

Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар по городам Украины, в результате которого по меньшей мере девять человек погибли и десятки были ранены. Пять человек были убиты в Днепре и 25 ранены в результате атак, совершенных в первые часы вторника. Еще четыре человека были убиты в Киеве, по крайней мере 51 человек ранен, из них 35 находятся в больнице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе были поражены два высотных жилых дома, и выразил опасение, что под завалами могут находиться люди.

