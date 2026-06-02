Майя Санду осудила ночную российскую атаку на Украину.

«Россия снова нанесла удар по Украине прошлой ночью. Погибли люди, разрушены дома, семьи живут в страхе под ракетами и дронами. Благодарю каждого партнера, который поддерживает Украину. Больше поддержки Украине и более сильное давление на Россию — и то, и другое необходимо сейчас», — написала Майя Санду в посте на платформе X, передает moldpres.md

Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар по городам Украины, в результате которого по меньшей мере девять человек погибли и десятки были ранены. Пять человек были убиты в Днепре и 25 ранены в результате атак, совершенных в первые часы вторника. Еще четыре человека были убиты в Киеве, по крайней мере 51 человек ранен, из них 35 находятся в больнице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе были поражены два высотных жилых дома, и выразил опасение, что под завалами могут находиться люди.