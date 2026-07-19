Лебединский обвинил PAS в формировании кабмина: Кто заказывает музыку, тот и танцует.

Состав правительства Василе Тофана продолжает вызывать политические споры. PAS отвергает обвинения в том, что партия навязала нынешний состав кабинета министров, тогда как ПСРМ утверждает обратное.

В эфире передачи депутат PAS Марчела Адам и депутат ПСРМ Адриан Лебединский представили диаметрально противоположные версии того, как формировалось правительство и назначались министры, пишет tv8.md

Марчела Адам заявила, что партия «Действие и солидарность» предоставила Василе Тофану полную свободу в формировании команды правительства, а ответственность за работу исполнительной власти полностью лежит на премьер-министре.

«Мы доверили господину Тофану сделать выбор, который он сделал после обсуждений с исполняющими обязанности министров. Мы оказали ему доверие, потому что именно он в дальнейшем будет нести ответственность за результаты работы правительства. Мы же, со своей стороны, берем на себя ответственность на законодательной платформе поддерживать инициативы правительства, законопроекты, которые поступят в парламент, и реформы, которые будут продолжены. Но за деятельность правительства главную ответственность несет премьер-министр», — заявила депутат PAS.

В свою очередь депутат ПСРМ Адриан Лебединский отверг эту версию, заявив, что трудно поверить, будто премьер самостоятельно выбирал министров.

«Самая большая шутка, которую я услышал в этом году, — это то, что господин Тофан сам выбрал состав правительства. Давайте будем серьезны. Неужели кто-то может поверить, что господин Тофан единолично решил, кто станет министрами? Кто будет за них голосовать? Парламентское большинство. Когда парламентское большинство пришло к президенту и заявило, что у него есть большинство, только после этого появился кандидат на пост премьер-министра», — сказал Лебединский.

Депутат ПСРМ добавил, что ожидал, что Василе Тофан, пришедший из бизнес-среды, назначит на ключевые должности людей из собственной команды, прежде всего в Министерство экономики и Министерство финансов.

«Чтобы добиваться результатов, между людьми должно быть взаимопонимание — человек должен понимать тебя с полуслова. Я понимаю, что ему не могли отдать сферу европейской интеграции и внешних отношений, но как минимум Министерство экономики и Министерство финансов должны были возглавить люди, которых выбрал он, а не представители команды PAS. Как говорится, кто заказывает музыку, тот и танцует», — заключил Адриан Лебединский.