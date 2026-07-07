Костюк: У Санду уже есть кандидат в премьеры, но она тянет с выдвижением.

Лидер партии "Демократия дома" Василе Костюк заявил, что Майя Санду уже определилась с кандидатом на пост премьера, но не спешит с его выдвижением, поскольку не уверена, что кандидата поддержат все 55 депутатов большинства.

«Открою вам большой секрет. У Майи Санду есть кандидат на должность премьер-министра, но пока она не соберет и не убедит всех 55 депутатов проголосовать за кандидата Майи Санду, а не PAS, нет никакого смысла проводить консультации. Потому что после консультаций нужно выходить с кандидатурой», — заявил Костюк, цитирует omniapres.md

По его словам, глава государства могла бы назначить кандидата уже сейчас, однако не делает этого, поскольку опасается, что парламент не поддержит его.

«Она может его выдвинуть. Но знает, что он не пройдет через парламент», — сказал политик.

Костюк считает, что проблема заключается не в отсутствии кандидата, а в существовании различных групп влияния внутри власти.

«Она не может примирить группы, которые распробовали вкус государственных денег. Миллионы, миллиарды. Майя, прояви смелость, выдвигай первого кандидата — Трофана, этого из парламента или "Холодного" (Речана) — уже неважно, как будут звать премьер-министра», — заявил он.

Политик также выразил мнение, что бывший премьер-министр Александр Мунтяну не обладал реальной властью в правительстве.

«Не имело значения, что Мунтяну был премьером. Реальная власть была не у него. Судьбу страны решали группы влияния, а не премьер-министр», — заявил Костюк.

Он призвал Майю Санду выдвинуть кандидата на пост главы правительства, даже если парламент не поддержит его с первой попытки.

«Если не проголосуют за первого кандидата — проголосуют за второго. Если не за второго — предложим третьего. А если вы не способны справиться и создаете дестабилизацию, тогда давайте проводить досрочные выборы. Пусть народ решит, хочет ли он и дальше видеть у власти парламентское большинство PAS или уже устал от него», — сказал лидер партии.

В президентуре эти заявления пока не прокомментировали.