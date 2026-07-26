Кутасевич о Совете по конкуренции: Не стоит создавать инструмент давления на бизнес.

Депутат Анжела Кутасевич раскритиковала положения законопроекта, расширяющего полномочия Совета по конкуренции, и предупредила, что они могут привести к чрезмерному вмешательству в деятельность экономических агентов.

Во время заседания парламента Кутасевич обратила внимание на статью 49 законопроекта, которая позволяет Совету по конкуренции, в порядке исключения из Закона о государственном контроле, входить на территорию предприятий, запрашивать объяснения и проверять документы при наличии «серьезных сомнений», пишет bani.md

Депутат подчеркнула, что понятие «серьезные сомнения» в законопроекте не определено и подверглось критике, в том числе в заключениях, подготовленных по документу.

«В Законе о государственном контроле уже существуют четкие правила, касающиеся уведомления, определения целей проверки, составления отчета и последующих консультаций. Не стоит снова создавать инструмент давления на экономических агентов», — заявила Анжела Кутасевич.

Представители Совета по конкуренции отвергли критику, заявив, что учреждение уже сейчас пользуется исключениями из действия Закона №131, а все расследования проводятся на основании Закона о конкуренции.

По данным ведомства, новая статья не предусматривает безусловного расширения полномочий Совета, а, наоборот, вводит более четкие правила. В частности, проверки получателей государственной помощи смогут проводиться только в исключительных случаях, после уведомления органа, предоставившего помощь, и информирования ее получателя.

Процедура будет подробно прописана в регламенте, который должен быть утвержден пленумом Совета по конкуренции и вынесен на публичные консультации.

В свою очередь министр экономики Евгений Осмокеску заявил, что предлагаемые положения соответствуют концепции Закона о государственном контроле и что Совет по конкуренции, являясь независимым органом, подотчетным парламенту, может вмешиваться только при наличии подозрений в нарушениях.

Министр уточнил, что проверки в первую очередь касаются документов и финансовых потоков между поставщиками и получателями государственной помощи, а сама структура действует исключительно на основании оценки рисков.