Совет по конкуренции предлагает новые правила для уточнения понятия экономической концентрации.

Совет по конкуренции разработал проект решения об утверждении Инструкции по понятию экономической концентрации — документа, который подробно расскажет о применении правил в области контроля за экономическими концентрациями.

Инициатива оправдана необходимостью гармонизации национального законодательства со стандартами Европейского союза в контексте обязательств, принятых Республикой Молдова в процессе европейской интеграции, передает logos-pres.md

По мнению ведомства, действующая нормативно-правовая база, регулируемая Законом № 183/2012 о контроле за экономическими концентрациями, не обеспечивает достаточной ясности в отношении ряда существенных понятий, таких как контроль и решающее влияние на предприятие, взаимозависимые сделки или критерии полноценной функциональности совместных предприятий, говорится в проекте документа.

В отсутствие подробных разъяснений компании сталкиваются с правовой неопределенностью при установлении обязанности уведомлять о сделках, что может привести либо к необоснованным уведомлениям, либо к упущениям, влияющим на соблюдение требований.

Новая инструкция дополняет нормативно-правовую базу, предоставляя подробные разъяснения по понятиям экономической концентрации, формам исключительного и совместного контроля, фактическим слияниям, последовательным или взаимозависимым сделкам, а также правилам расчета оборота, используемого для установления пороговых значений для уведомления.

Она также уточняет ситуации, в которых определенные операции не представляют собой экономическую концентрацию, включая внутригрупповые реструктуризации или временное владение ценными бумагами финансовыми учреждениями в ходе их обычной деятельности.

Кроме того, в ней подробно описываются методы идентификации предприятий, участвующих в операции экономической концентрации, и метод расчета оборота на уровне группы, в том числе для кредитных учреждений, страховых компаний и других финансовых организаций.

Регулятор утверждает, что новые правила будут способствовать повышению прозрачности, стандартизации практики принятия решений и снижению риска ошибок при квалификации экономических операций. Согласно проекту, решение должно вступить в силу 1 января 2027 года.