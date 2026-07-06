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logos.press.md logologos
6 Июля 2026, 22:44
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Совет по конкуренции предлагает новые правила для уточнения понятия экономической концентрации

Совет по конкуренции разработал проект решения об утверждении Инструкции по понятию экономической концентрации — документа, который подробно расскажет о применении правил в области контроля за экономическими концентрациями.

Совет по конкуренции предлагает новые правила для уточнения понятия экономической концентрации.
Совет по конкуренции предлагает новые правила для уточнения понятия экономической концентрации.

Инициатива оправдана необходимостью гармонизации национального законодательства со стандартами Европейского союза в контексте обязательств, принятых Республикой Молдова в процессе европейской интеграции, передает logos-pres.md

По мнению ведомства, действующая нормативно-правовая база, регулируемая Законом № 183/2012 о контроле за экономическими концентрациями, не обеспечивает достаточной ясности в отношении ряда существенных понятий, таких как контроль и решающее влияние на предприятие, взаимозависимые сделки или критерии полноценной функциональности совместных предприятий, говорится в проекте документа. 

В отсутствие подробных разъяснений компании сталкиваются с правовой неопределенностью при установлении обязанности уведомлять о сделках, что может привести либо к необоснованным уведомлениям, либо к упущениям, влияющим на соблюдение требований. 

Новая инструкция дополняет нормативно-правовую базу, предоставляя подробные разъяснения по понятиям экономической концентрации, формам исключительного и совместного контроля, фактическим слияниям, последовательным или взаимозависимым сделкам, а также правилам расчета оборота, используемого для установления пороговых значений для уведомления. 

Она также уточняет ситуации, в которых определенные операции не представляют собой экономическую концентрацию, включая внутригрупповые реструктуризации или временное владение ценными бумагами финансовыми учреждениями в ходе их обычной деятельности. 

Кроме того, в ней подробно описываются методы идентификации предприятий, участвующих в операции экономической концентрации, и метод расчета оборота на уровне группы, в том числе для кредитных учреждений, страховых компаний и других финансовых организаций. 

Регулятор утверждает, что новые правила будут способствовать повышению прозрачности, стандартизации практики принятия решений и снижению риска ошибок при квалификации экономических операций. Согласно проекту, решение должно вступить в силу 1 января 2027 года.

Источник
logos.press.md logologos
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