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moldova1.md logomoldova1
16 Июля 2026, 09:41
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Гросу: Скандалы с зарплатами и назначениями не подорвали доверие ЕС к Молдове

Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что доверие ЕС к европейскому курсу Республики Молдова сохраняется, несмотря на недавние публичные скандалы, связанные с оплатой труда и назначениями на государственные должности.

Гросу: Скандалы с зарплатами и назначениями не подорвали доверие ЕС к Молдове.
Гросу: Скандалы с зарплатами и назначениями не подорвали доверие ЕС к Молдове.

По его словам, европейские партнеры оценивают страну прежде всего по тому, как государственные институты реагируют на подобные ситуации. Об этом он заявил в эфире программы на телеканале Moldova 1

«Доверие Европейского союза к европейскому курсу Республики Молдова остается твердым. Это я могу подтвердить по итогам своих обсуждений с нашими партнерами. Конечно, эти скандалы и инциденты вызывают сожаление, но Европейский союз оценивает страну прежде всего по способности властей реагировать на подобные ситуации», — заявил Игорь Гросу.

По словам спикера парламента, для европейских партнеров важно, чтобы государственные институты признавали проблемы, исправляли их и привлекали виновных к ответственности.

«Очень быстро становится очевидным, если кто-то пытается что-то скрыть. Важно, чтобы государственные органы умели реагировать, наказывать там, где это необходимо, исправлять ошибки и двигаться дальше. Именно это мы и делаем», — сказал Гросу.

Он отметил, что недавнее решение всех 27 государств — членов ЕС открыть новую группу переговорных глав является подтверждением того, что Республика Молдова продолжает пользоваться доверием европейских партнеров.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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