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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 10:10
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ЕС и Молдова начинают переговоры по шестому кластеру о вступлении в Евросоюз

В ходе встречи в Брюсселе будет официально открыт новый этап переговоров о вступлении Молдовы в ЕС — по шестому кластеру «Внешние отношения». Молдавскую делегацию возглавляет врио премьер-министра Евгений Осмокеску.

ЕС и Молдова начинают переговоры по шестому кластеру о вступлении в Евросоюз.
ЕС и Молдова начинают переговоры по шестому кластеру о вступлении в Евросоюз.

В ходе конференции Совет Европейского союза представит общую позицию государств-членов по шестому кластеру, а молдавская сторона изложит свою переговорную позицию и обязательства по приведению национального законодательства и политики в соответствие с европейскими стандартами, пишет rupor.md

Начало заседания запланировано на 18:00 по кишиневскому времени. После завершения конференции, с 19:00, состоится совместная пресс-конференция еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, министра по европейским делам и обороне Ирландии Томаса Бирна и исполняющего обязанности премьер-министра Республики Молдова Евгения Осмокеску.

Шестой кластер включает две переговорные главы: «Внешние отношения» и «Внешняя политика, политика безопасности и обороны». Они предусматривают интеграцию Молдовы в общую торговую политику Европейского союза, а также постепенное согласование внешней политики и политики безопасности страны с нормами ЕС.

По данным властей, открытие переговоров по этому кластеру должно способствовать расширению возможностей для молдавских экспортеров, привлечению иностранных инвестиций, укреплению сотрудничества в сфере безопасности, а также более активному участию страны в европейских механизмах противодействия гибридным угрозам и повышения устойчивости.

Источник
rupor.md logorupor
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