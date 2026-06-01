Кульминский о влиянии России и суверенитете: Европейский союз — это вопрос выживания.

Молдова активно движется к членству в Европейском союзе, считая это важнейшей стратегической задачей своего будущего.

Посол Молдовы в США и Мексике Владислав Кульминский в интервью Independence Avenue Media подчеркнул, что для страны этот вопрос имеет экзистенциальное значение, передает rupor.md

«Европейский союз — это вопрос выживания. После полномасштабного вторжения России в Украину общественное мнение в Молдове резко изменилось, и страна окончательно отвергла двойственную политику, ранее основанную на балансировании между Россией и Западом. Россия несет войну, смерть и разрушение. Это правда», — отметил Кульминский.

Он считает, что сопротивление Украины не только защищает её собственный суверенитет, но и предотвращает возвращение Молдовы в сферу российского влияния.

«Если бы не Украина — если бы не то, что Украина сопротивлялась и стояла на своем, ценой огромных жертв, — Молдовы просто не существовало бы», — заявил дипломат.

В интервью он также отметил, что интеграция в ЕС — это не только вопрос экономики и развития, но и безопасности. В условиях растущей конкуренции великих держав, Европа создала систему коллективной безопасности, которая помогает затруднить российское нападение.

«Европейский союз помог бы сохранить государственность Молдовы и окончательно отказаться от российской сферы влияния», — подчеркнул посол.

Кульминский также отметил, что Россия сегодня ведет агрессивную политику по всему региону, особенно в Украине, и эти действия вызывают глубокие изменения в восприятии ситуации в Молдове.

«Многие люди в Молдове теперь понимают, что Россия приносит войну и разрушение. Это уже не просто политика — это угроза выживанию», — заявил он.

Что касается внутренней политики, он отметил, что президент Майя Санду заявила о необходимости отказа от двойственной политики и ориентации на ЕС.

«Она сыграла важную роль, четко заявляя: мы больше не будем играть в геополитические игры. Наша цель — вступить в ЕС», — сказал дипломат. Он добавил, что подобный курс разделяет большинство общества, и страна отвергает возможность возвращения в российскую сферу влияния.

При этом Кульминский подчеркнул, что Молдова рассматривает свою территориальную целостность и реинтеграцию Приднестровья как важные приоритеты.

«В основе подхода — мирные переговоры и вывод российских войск», — отметил он.

Особое внимание в интервью уделялось и отношениям с США. Кульминский подчеркнул, что Вашингтон играет ключевую роль в поддержании стабильности региона и сдерживании России.

«Соединенные Штаты понимают наши интересы и активно помогают нам избегать прямого участия в конфликте», — заявил он.

Он отметил, что Молдова сократила свою зависимость от российского газа до нуля и активно привлекает американские инвестиции, что укрепляет её позиции.

На вопрос о будущем страны и возможном объединении с Румынией, Кульминский ответил, что приоритет — это членство в ЕС.

«Политика Молдовы — вступление в ЕС, и это поддерживается обществом», — подчеркнул он. Он добавил, что подобное направление соответствует национальным интересам и помогает избежать возврата в сферу российского влияния.

Обозревая ситуацию в регионе, дипломат отметил, что действия России, особенно в Украине, сделали ее неприемлемой для многих постсоветских стран.

«Россия перестает быть привлекательной для этих государств», — заявил он. В результате, по его мнению, Украина и Молдова демонстрируют пример независимости и сопротивления, что может стать долгосрочным эффектом для региона.

Владислав Кульминский уверен, что продолжающийся российский конфликт и сопротивление Украины создают исторический переломный момент, после которого Россия уже не сможет вновь представить собой привлекательную силу для соседних стран.