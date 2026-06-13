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noi.md logonoi
13 Июня 2026, 17:14
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Расширение сотрудничества Молдовы и США обсудили в Госдепартаменте

Перспективы расширения сотрудничества Молдовы и США обсудили в Государственном департаменте в Вашингтоне.

Расширение сотрудничества Молдовы и США обсудили в Госдепартаменте.
Расширение сотрудничества Молдовы и США обсудили в Госдепартаменте.

Об этом сообщил посол Молдовы в США Владислав Кульминский, отметив, что у него состоялась там замечательная дискуссия с исполняющим обязанности заместителя помощника госсекретаря Кевином Ковертом и Рами Блэром, ответственным за Республику Молдова, передает noi.md

«Мы рассмотрели текущие вопросы двусторонней повестки дня и начали обсуждение ряда новых тем, важных для граждан обеих наших стран. Партнерство между Республикой Молдова и Соединенными Штатами продолжает развиваться, а прямой и открытый диалог помогает нам находить конкретные решения и новые возможности для сотрудничества», - подчеркнул молдавский дипломат.

Источник
noi.md logonoi
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