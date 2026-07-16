Куюмжу: Требуем прозрачного рассмотрения запроса Energocom на повышение тарифов.

Депутат от «Нашей партии» Константин Куюмжу потребовал публичных объяснений в связи с обращением Energocom о повышении тарифов на природный газ.

Он считает, что компания закладывает в расчеты цену закупки газа значительно выше нынешних котировок на европейских биржах, передает infotag.md

По словам депутата, Energocom обосновывает необходимость пересмотра тарифов прогнозной закупочной ценой в размере 623,54 евро за 1 тыс. кубометров газа. Но котировки на биржах составляют сегодня 450–452 евро.

«Газ для бытовых потребителей по цене около 21 лея за кубометр, хотя в Европе цены значительно ниже? Energocom требует повышения тарифов, исходя из прогнозируемой закупочной цены 623,54 евро за 1 тыс. кубов, в то время как котировки европейских бирж составляют примерно 450–452 евро за 1 тыс. кубометров», - заявил Куюмжу.

Он напомнил, что в 2025 г. Energocom сообщал, что законтрактовал 45,7% необходимого объема газа, обещая проводить закупочную политику, которая обеспечит потребителям выгодные цены.

«В прошлом году компания заявляла, что уже законтрактовала 45,7% необходимого объема газа, и обещала стратегию закупок, выгодную для потребителей. Но сегодня она требует повышения тарифов», - возмутился депутат.

Он считает, что Национальное агентство по регулированию в энергетике должно прозрачно рассмотреть запрос Energocom и предоставить обществу объяснения, каким образом рассчитана предлагаемая цена.

«Посмотрим, одобрит ли регулятор запрос компании на повышение тарифов на газ. В условиях, когда руководство Energocom и члены Административного совета НАРЭ ежегодно декларируют свои доходы свыше 1 млн леев, граждане вправе требовать объяснений и конкретных результатов», - заключил парламентарий.