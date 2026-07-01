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logos.press.md logologos
11 Июля 2026, 08:36
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Куюмжу: «Газпром» предложил отменить выплаты членам совета «Молдовагаз»

Депутат «Нашей Партии» Константин Куюмжу заявил, что представители правительства в Наблюдательном совете «Молдовагаз» отклонили предложение об отмене выплат членам совета, хотя с такой инициативой выступил "Газпром".

Куюмжу: «Газпром» предложил отменить выплаты членам совета «Молдовагаз».
Куюмжу: «Газпром» предложил отменить выплаты членам совета «Молдовагаз».

В эфире телеканала TVC21 парламентарий пояснил, что решения о размере вознаграждений не могут приниматься одной из сторон, поскольку для этого требуется квалифицированное большинство в две трети голосов, передает logos-pres.md

«Ни «Газпром» без Молдовы, ни Молдова без «Газпрома» не могут изменить размер выплат. Для принятия такого решения необходимы голоса обеих сторон», — заявил Константин Куюмжу. 

По словам депутата, в прошлом году представители правительства предложили лишь сократить размер выплат, тогда как «Газпром» выступил за их полную отмену, мотивировав это тем, что члены Наблюдательного совета уже занимают государственные должности и получают зарплату из государственного бюджета. «Газпром» предложил отменить эти выплаты. 

Аргумент был прост: эти люди являются министрами, государственными секретарями и другими высокопоставленными чиновниками, которые уже получают зарплату из государственных средств. Представители правительства не поддержали это предложение», — сказал Куюмжу. 

Депутат утверждает, что в этом году аналогичная инициатива была выдвинута вновь, однако представители Республики Молдова снова проголосовали против отмены выплат.

Источник
logos.press.md logologos
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