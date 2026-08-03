КС оставил в силе порядок финансовой поддержки при объединении примэрий.

Конституционный суд отклонил обращение местного совета села Шестачь района Шолданешты, которым администрация обжаловала порядок предоставления финансовой поддержки населенным пунктам, участвующим в добровольном объединении.

Местный совет Шестачь утверждал, что действующий механизм является несправедливым, поскольку финансовые стимулы из Фонда добровольного объединения могут получить только те населенные пункты, которые приняли решение начать процедуру объединения. По мнению представителей местной власти, такая система создает финансовое давление на сообщества и может превратить добровольный выбор в решение, продиктованное необходимостью получить дополнительные средства, сообщает logos-press.md

Конституционный суд не согласился с этими доводами и пришел к выводу, что оспариваемые нормы не нарушают принцип местной автономии.

Как отмечается в решении суда, средства Фонда добровольного объединения не являются общим источником финансирования для всех административно-территориальных единиц, а представляют собой специальный временный финансовый инструмент, созданный именно для поддержки процесса объединения и населённых пунктов, участвующих в нём.

Суд также указал, что предоставление финансовых стимулов именно участникам процесса объединения соответствует цели созданного механизма, поскольку такие населённые пункты принимают на себя дополнительные задачи, расходы и обязательства, связанные с проведением реформы.

Таким образом, Конституционный суд признал обращение местного совета Шестачь неприемлемым для дальнейшего рассмотрения и оставил в силе действующие правила предоставления финансовых стимулов в рамках добровольного объединения населённых пунктов.