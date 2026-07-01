Депутат: Чиновники от образования будут получать почти в 3 раза больше, чем педагоги.

Сотрудники новых территориальных структур, создаваемых правительством в рамках реформы Restart в сфере образования, могут получать зарплаты почти в три раза выше, чем школьные учителя.

Об этом заявил депутат, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Николае Маргаринт, раскритиковав в парламенте законопроект, предусматривающий перевод школ в прямое подчинение профильного министерства и создание 35 территориальных агентств в сфере образования, пишет logos-pres.md

Парламентарий поинтересовался, сколько сотрудников будут работать в новых агентствах, и обратил внимание, что, согласно пояснительной записке к законопроекту, на каждое агентство предусмотрено около 300 тыс. леев, из которых примерно 240 тыс. леев предназначены на расходы по оплате труда.

«Простой математический расчёт показывает, что на одного сотрудника приходится около 40 тыс. леев в месяц. Как вы объясните педагогам Молдовы, что кабинетный чиновник в новом агентстве будет получать почти в три раза больше, чем учитель с 20-летним стажем работы?» — обратился Николае Маргаринт к министру образования и исследований Дану Перчуну.

Депутат также привёл данные о нынешнем уровне оплаты труда в системе образования. По его словам, специалист районного управления образования получает около 9 100 леев в месяц, тогда как учитель с двадцатилетним стажем — примерно 12 000 леев.

Министр ответил, что новые агентства возьмут на себя функции районных управлений образования и не приведут к дополнительным административным расходам. При этом он признал необходимость повышения оплаты труда сотрудников, отвечающих за управление системой образования.

Однако на главный вопрос депутата — каким образом власти намерены объяснить педагогам по всей стране столь существенную разницу между их зарплатами и доходами сотрудников новых административных структур — министр так и не дал чёткого ответа.